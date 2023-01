Torta di compleanno con la foto di Totò Riina in Calabria, indignazione e sconcerto

28 Gennaio 2023 10:07

“Una torta di compleanno con l’immagine di Totò Riina. È successo in Calabria e lo hanno denunciato il testimone di giustizia Pino Masciari e il capogruppo dell’UDC in consiglio regionale, Giuseppe Graziano, che ringrazio per la segnalazione. Si tratta di un fatto gravissimo“. Lo afferma l’on Alfredo Antoniozzi vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“Masciari e Graziano non sanno individuare la località – dice Antoniozzi – ma quello che conta è il gesto volgare e offensivo nei confronti dei grandi martiri della giustizia morti a causa di Riina, del piccolo Di Matteo, di donne e uomini delle forze dell’ordine che hanno pagato con la vita la loro avversione a Riina e alla mafia. Non so se ci siano profili penali ma ci sono certamente aspetti pedagogici e culturali significativi. Non amo come Sciascia l’antimafia di professione – conclude Antoniozzi – ma credo che per prevenire dobbiamo censurare le idolatrie diffuse, soprattutto tra i giovani, di criminali efferati che rappresentano il peggio che la nostra nazione ha potuto incrociare”.