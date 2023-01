Entusiasmo e allegria a Seminara per la Tombolata Benefica organizzata dall’Amministrazione Comunale

8 Gennaio 2023 17:32

Grande successo, in termini di partecipazione ed entusiasmo della comunità di Barritteri, per la prima Tombolata Benefica organizzata dall’Amministrazione Comunale di Seminara (RC), in collaborazione con l’Associazione Incontriamoci Sempre per il Volontariato, la Parrocchia e ACR di Barritteri.

Il folto pubblico che ha riempito la sala dell’Oratorio di Barritteri, ha così potuto passare un pomeriggio in serenità e comunità, grazie anche agli intermezzi musicali dei maestri Aurelio Mandica e Alfonso Zagari, all’intrattenimento del noto presentatore reggino Marco Mauro, ed ai tanti premi offerti da ditte a aziende del territorio. Tra il pubblico, anche il parroco della frazione Don Giuseppe, cui, durante la Tombolata, è stato donato l’incasso della serata dall’Assessore Roberto Gaudioso, tra i promotori dell’evento, e il presidente di Incontriamoci Sempre, Pino Strati, che ha rivolto un affettuoso saluto alla comunità di Barritteri. La serata si è conclusa con un ricco buffet offerto dall’Amministrazione Comunale di Seminara.

“Siamo molto contenti della riuscita di questo evento” sottolinea l’Assessore Gaudioso “che ha acceso l’entusiasmo della comunità di Barritteri, prova ne è la grande partecipazione, che ci riempie di gioia. Ringraziamo le tante aziende del territorio che hanno accolto con entusiasmo l’idea della tombolata benefica, offrendo i loro prodotti. Concludo annunciando che la Tombolata diventerà un appuntamento fisso delle feste natalizie e che la stiamo già programmando per il prossimo anno“.