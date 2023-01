Reggio Calabria, tombino pericoloso in via Emilio Cuzzocrea: “abbiamo una nuova pattumiera”

16 Gennaio 2023 19:01

Nella città in cui la spazzatura resta un problema atavico e all’apparenza irrisolvibile, si scoprono nuove tipologie di pattumiera. Siamo in via Emilio Cuzzocrea, una delle arterie del centro di Reggio Calabria, poco distante dal Castello Aragonese. Una lettrice segnala alla redazione di StrettoWeb la situazione di uno dei marciapiedi della zona nel quale, da diverso tempo, si è venuta a creare una voragine, riempita da rifiuti.

“Oramai, non so più da quanti giorni, settimane, mesi, persiste sul marciapiede di Via Emilio Cuzzocrea (RC), un tombino alquanto pericoloso per bambini, persone anziane e non solo, ma ciò sembra non interessare a nessuno, nonostante sia comunque su una delle vie principali del centro storico di Reggio Calabria – spiega la nostra lettrice – Il medesimo tombino è stato scambiato per una nuova tipologia di pattumiera. Spero che chi di competenza, quanto prima, prenda nota di questo pericolo e si adoperi a farlo sistemare, prima che qualcuno si possa far male seriamente e di sentir dire la classica frase ‘si poteva evitare’“.