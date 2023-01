Tiro con l’Arco, gli Arcieri Club Lido trionfano in patria e sono primi nella gara giovanile in Calabria

17 Gennaio 2023 10:11

Il tiro con l’arco in Calabria si colora giallorosso. Infatti, nel palasport di Maida, organizzata dalla locale società sportiva, domenica 15 gennaio 2023 si è svolta la prima gara giovanile dell’anno in Calabria. Il copione sportivo si ripete: cinque iscritti, altrettante medaglie, ma soprattutto altrettanti ori, con la società che si piazza al primo posto nel medagliere dell’evento. “I risultati sono chiari – commenta il Mister Poerio Piterà Edoardo – i nostri ragazzi quando impegnati in competizioni sanno dare sempre il meglio di se stessi, l’attività programmata in società con il responsabile tecnico del settore Demasi Pasquale dà i suoi frutti e ci concede sempre quel piccolo minuto di podio che ogni atleta sogna nelle propria vita e carriera sportiva. I risultati sono buoni, ma quello che ci riempie di orgoglio è il fatto di aver conquistato la cima del medagliere dell’evento, infatti si portano a casa l’oro e il primo posto Poerio Piterà Fracnesco nell’olimpico Juniores, Chiarella Vittoria nel compound Juniores, Poerio Piterà Anastasia nel compound allieve e Canino Letizia nel compound Ragazze. Nell’arco nudo oro per Catalano Domenico”.

“La soddisfazione da parte del team Club Lido è tanta, infatti i successi portati a casa in quasi tutte le competizioni sono segno tangibile che il lavoro, l’impegno e la dedizione sportiva di tutto lo staff societario dà i suoi frutti. I nostri ragazzi – aggiunge il responsabile del settore tecnico giovanile Demasi Pasquale – sono impegnati con i propri tecnici assiduamente, questo lavoro, questo impegno e soprattutto questo modo di considerare lo sport come un divertimento ci porta sempre ad avere non soltanto quantità ma soprattutto tanta ma tanta qualità sportiva”.