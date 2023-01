Pallacanestro Viola, l’immancabile carica dei tifosi: si parte alla volta di Palermo!

8 Gennaio 2023 16:12

Dopo la sosta invernale si torna finalmente sul parquet. La Pallacanestro Viola riprende la propria stagione on the road, per una volta impegnata in una trasferta geograficamente abbordabile in terra siciliana. I neroarancio sono ospiti di Green Basket Palermo, formazione che non vedrà fra le sue file il play reggino Valerio Costa, trasferitosi a Empoli nei giorni scorsi.

Una gara delicata, con in palio punti pesanti per la parte bassa della classifica: Pallacanestro Viola e Green Basket Palermo sono, infatti, ultime con appena 6 punti raccolti in 13 giornate, ma se i neroarancio sembrano aver trovato fiducia e solidità nelle ultime gare, i siciliani hanno inanellato 7 ko consecutivi. Una gara che mette in palio più dei canonici ‘due punti’, nella quale servirà l’immancabile supporto dei tifosi neroarancio. Il Supporter Trust ha organizzato un pullman in partenza per Palermo, raccogliendo una trentina di adesioni: sorrisi, speranze e il tifo indiavolato di Tommaso Buffon per provare a strappare 2 punti pesanti contro una diretta concorrente per chiamarsi fuori dai bassifondi della classifica.