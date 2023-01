“The Good Mothers” e Disney+ portano Reggio Calabria al Festival del cinema di Berlino 2023

21 Gennaio 2023 10:21

Reggio Calabria veste l’abito da sera e si presenta al Festival internazionale del cinema di Berlino 2023. Il pass per il concorso lo regala “The Good Mothers“, la serie tv Disney+, selezionata per partecipare al concorso nella sezione Berlinale Series. La serie è stata girata nel 2022 fra Duomo, Castello Aragonese e Lungomare Falcomatà, ma molte riprese sono state effettuate anche a Palmi, Fiumara e Gioia Tauro.

La serie è un crime drama con 6 episodi della durata di circa un’ora ciascuno. La storia offre un punto di vista prettamente femminile sulla ‘ndrangheta. La trama, infatti, racconta la storia vera avvenuta dopo l’assassinio della testimone di giustizia Lea Garofalo. La vicenda è quella del magistrato sotto scorta Alessandra Cerreti che ha seguito la prima collaboratrice di giustizia donna di ‘ndrangheta, Giuseppina Pesce. La giudice collaborerà insieme ad alcune donne coraggiose, mogli di boss di uno dei più feroci e potenti clan di mafia, per distruggerlo dall’interno. La malavita, in questo caso, non viene raccontata in stile “Gomorra” o “Romanzo criminale“, portando lo spettatore a empatizzare con il boss di turno, ma viene raccontato il punto di vista di chi, pur rischiando la propria vita, vuole provare a dare un futuro migliore a se stessa e ai propri figli.

Produzione originale Star per Disney+, la serie tv è stata scritta dal vincitore del BAFTA Stephen Butchard (Baghdad Central), la regia è affidata a e prende spunto libro del giornalista premiato dalla Foreign Press Association, Alex Perry. La serie è prodotta da Juliette Howell e Tessa Ross per House Productions (“Brexit: The Uncivil War”) e Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside. Nel cast Gaia Girace (Lila Cerullo in “L’amica geniale”). Valentina Bellè (“Catch-22” con George Clooney), Barbara Chichiarelli (Livia Adami di “Suburra-La Serie”), Simona Distefano (“Il traditore”), Micaela Ramazzotti (“Vacanze di Natale 2000”, “La prima cosa bella”, “Posti in piedi in Paradiso”), Francesco Colella e Andrea Dodero (“Non odiare con” Alessandro Gassman).