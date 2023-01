Ternana, Andreazzoli: “la Reggina ha fatto bene, ma noi li abbiamo agevolati”

21 Gennaio 2023 16:57

Ai microfoni della stampa, al termine di Reggina-Ternana, anche il tecnico dei rossoverdi Aurelio Andreazzoli. Questa la sua disamina sul match. “Credo che abbiamo perso un’occasione, come ci è capitato spesso. Al cospetto di una Reggina che mi piace, che ha calciatori importanti, particolarmente da metà campo in su, abbiamo disputato la gara che volevamo disputare. Credo che loro abbiano avuto la possibilità di fare bene su errori marchiani nostri. Penso al primo gol, ma anche al secondo, in cui abbiamo dormito. Non siamo riusciti a fare quello che avremmo voluto fare. E’ vero anche che eravamo in una condizione tecnica che non era l’ideale per noi oggi. Avevamo tante assenze, di qualità. Eravamo venuti in questo stadio con l’idea di giocarcela con una squadra forte”.

“E’ assodato che la Reggina abbia fatto bene, ma noi li abbiamo agevolati. Anzi, li ho visti anche preoccupati. Perché la sostituzione Falletti-Coulibaly? Falletti è un principe di qualità, ma se non riesce a esprimerla si mette dentro più quantità. La Reggina ha qualità davanti, ha alternative, che aumentano con Menez. Lui esalta le possibilità per gli esterni, venendo a giocare un po’ più dietro. Mi è piaciuto anche Gori”, ha concluso.