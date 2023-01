Taormina, De Luca: “ecco le tappe del mio progetto per la città” | DATE

29 Gennaio 2023 16:35

“Nonostante la pioggia abbiamo mantenuto l’impegno di incontrarci a Taormina per ringraziare tutti coloro che avendo cariche istituzionali hanno manifestato il sostegno al progetto De Luca Sindaco dei Taorminesi”. Lo afferma Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord e candidato sindaco della città di Taormina. Nelle ultime ore molti esponenti politici locali hanno scelto di sostenere la candidatura di De Luca, raccogliendo l’invito lanciato nelle scorse settimane.

“Voglio ricordare– afferma De Luca- che il termine per tutti coloro che ricoprono cariche istituzionali per aderire al nostro progetto per Taormina scade alla mezzanotte di oggi, dopodiché non ci sarà spazio per ulteriori interlocuzioni. Siamo stati chiari e apprezzo chi ha scelto di essere al mio fianco in un progetto che ha come interesse principale imprimere una marcia in più alla città. Il nostro cronoprogramma è già definito Domenica 5 febbraio si inaugurerà il nostro primo comitato elettorale a Taormina centro in attesa di avere la disponibilità di appositi locali a Trappitello e nelle altre borgate. Entro domenica 26 febbraio si concluderà la redazione della parte generale del programma “Taormina unica e meravigliosa con Cateno Sindaco” per avviare il confronto con la comunità, le categorie produttive e le associazioni. Domenica 26 marzo sarà sottoscritto con tutti i sostenitori del nostro progetto il programma definitivo per essere presentato alla comunità. Il lunedì di Pasqua 10 aprile sarà resa pubblica la lista o le liste a sostegno del progetto “una marcia in più per Taormina”. Domenica 23 aprile sarà invece presentata la giunta comunale con De Luca Sindaco dei Taorminesi. Se qualcuno non lo avesse capito– conclude De Luca– noi abbiamo le idee molto chiare”.