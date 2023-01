Lo svernamento del Nibbio reale: i dati del censimento 2023 nella Calabria centrale | FOTO

10 Gennaio 2023 12:33

Anche quest’anno Gianluca Congi e Salvatore Salerno, attivissimi soci calabresi di ALTURA (Associazione per La Tutela degli Uccelli Rapaci e dei loro Ambienti), sono stati impegnati nell’ambito del censimento europeo sui nibbi reali svernanti nel quadro del progetto internazionale LIFE EUROKITE (LIFE18 NAT/AT/000048), sulla protezione transfrontaliera del Nibbio reale in Europa che ha come scopo principale la riduzione della mortalità causata dall’uomo ai danni di questa preziosa e fantastica specie di uccello rapace. In Italia le attività del censimento dei nibbi reali svernanti sono coordinate dall’associazione CERM (Centro Rapaci Minacciati).

Varie uscite in dicembre 2022 e il giorno 6 gennaio 2023, hanno definito la situazione dello svernamento dei nibbi reali nell’entroterra della Calabria centrale, dove da tanti anni la specie viene continuamente seguita nei periodi dello svernamento e della riproduzione, con una serie di attività finalizzate al sostegno, al monitoraggio e alla vigilanza per la prevenzione di atti di bracconaggio e danneggiamento degli ambienti dove vive. Salerno e Congi, dunque, hanno osservato 12 nibbi reali (dieci adulti e due immaturi) e, cosa piuttosto rara, 2 nibbi bruni.

Nel 2022 erano stati censiti 7 nibbi reali (e 1 Nibbio bruno) e nel 2021, 9 nibbi reali (e 1 Nibbio bruno). Durante la scorsa stagione invernale, Gianluca Congi aveva individuato sulla Sila un Nibbio reale con marche alari arancioni proveniente dalla Germania. Congi e Salerno hanno partecipato a tutti i tre gli appuntamenti annuali organizzati nell’ambito del LIFE EUROKITE che complessivamente vede il conteggio su 267 siti selezionati in tutta Europa per lo svernamento dei nibbi reali. In Italia, la specie conterebbe 427-515 coppie nidificanti, con un areale molto frammentato e insistente esclusivamente nell’area centro-meridionale del Paese più qualche coppia in Sardegna (Gustin et al., 2019. Lista Rossa IUCN degli uccelli nidificanti in Italia 2019).

In Calabria la situazione è drammatica con pochissime coppie nidificanti, forse non più di 2-3, situate nella parte jonica settentrionale e centrale della regione. In inverno la popolazione aumenta grazie all’arrivo di qualche individuo svernante provenienti dall’Europa centrale e orientale. Speriamo che il carnaio attivato nel 2022 nel Marchesato da Altura e le altre iniziative condotte sempre da Altura da qualche anno a favore del Nibbio reale possano servire ad aiutare concretamente questa bellissima specie. Sono allegate alcune delle foto del censimento 2023 (due nibbi reali e un nibbio bruno), realizzate da G.Congi nell’uscita del 6 gennaio 2023.