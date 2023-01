Inter regina d’Arabia! Netto 3-0 su un Milan irriconoscibile: la Supercoppa è nerazzurra

18 Gennaio 2023 22:01

A dodici anni di distanza da Pechino 2011, Milan e Inter tornano ad affrontarsi in Supercoppa. Milan campione d’Italia e Inter con la Coppa Italia in bacheca come nell’ultimo precedente, così come si conferma la scelta estera per disputare la gara: la Cina lascia il posto all’Arabia Saudita, la nuova (e ricchissima) frontiera del calcio internazionale. A Riad va in scena una grande classica del calcio italiano, la stracittadina più famosa al mondo.

Ma lo spettacolo lascia un po’ a desiderare. La colpa? Tutta del Milan. I rossoneri non riescono ad uscire da un loop negativo con il quale hanno iniziato il 2023: 2-2 con la Roma sprecando il doppio vantaggio, sconfitta in Coppa Italia contro il Torino con la superiorità numerica, pareggio con il Lecce rimontando 2 gol di svantaggio. Tre campanelli d’allarme che hanno portato al disastro di Riad. Una squadra che, almeno nel primo tempo, fatica a trovare le misure in campo, lascia voragini in difesa e si fa continuamente colpire in contropiede.

L’Inter gioca semplice, affonda quando deve, fa male con i cambi di campo e colpisce duro. Di Marco sblocca la gara su assist di Barella al termine di una bella azione corale che trova impreparata la difesa rossonera. Il Milan accusa il colpo e prende anche la seconda rete: dormita su calcio di punizione battuto dalla metà campo nerazzurra, la difesa si perde Dzeko che sterza e incrocia battendo Tatarusanu. Nel primo tempo il Milan non scende in campo, nella ripresa si vede invece qualche timido segnale. Leao, Tonali, Brahim Diaz provano a ravvivare la gara, ma possono contare più sulle proprie giocate personali che sulla coralità del gioco di squadra. Pessima la serata di Tomori e Theo Hernandez, per citarne due.

Nel finale, quando neanche i cambi rossoneri riescono a svoltare l’inerzia di una gara che, con il passare dei minuti, si avvia verso una fine a ritmi bassi, Lautaro Martinez sfrutta un’altra dormita della difesa milanista, ancora su iniziale calcio di punizione, e si inventa un gran gol di esterno che suggella la gara. A fine partita è festa per l’Inter, regina d’Arabia, con Simone Inzaghi che festeggia la 4ª Supercoppa su 4 finali disputate. Per il Milan non è una delle classiche “mille è una notte“, è solo notte fonda.