Ponte sullo Stretto, Bombardieri: “bene grande opera ma sia accompagnato da altri investimenti in infrastrutture”

27 Gennaio 2023 17:39

“Io continuo a dire che noi siamo favorevoli a qualsiasi tipo di investimento, soprattutto in infrastrutture. Poi qualcuno mi dovrebbe spiegare come ci arriviamo al Ponte, sia da questa parte che dalla parte della Sicilia perché anche lì c’è una grande carenza di autostrade“. A dirlo il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri, oggi a Lamezia Terme, parlando con i giornalisti del Ponte sullo Stretto.

“Qui – ha aggiunto – c’è un’autostrada che noi tutti conosciamo: se per caso si blocca, questa terra è isolata. C’è una statale 106 sulla quale abbiamo chiesto di avere risposte e ancora non ce ne sono e c’è un sistema ferroviario assolutamente insufficiente. Quindi, va bene il Ponte però tutto questo sia accompagnato da una serie di investimenti ed infrastrutture che siano in grado di dare risposte a questa terra”.