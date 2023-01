Sudtirol-Reggina 1-1: finisce il primo tempo | LIVE

28 Gennaio 2023 14:22

Dalla Reggina al Sudtirol, da Reggio Calabria a Bolzano, dalla seconda città più a Sud della Serie B alla prima città più a Nord della Serie B. La sfida tra i ragazzi di Bisoli e quelli di Inzaghi dice tanto di questa stagione. Di fronte, probabilmente, le due sorprese. Gli altoatesini, proprio dall’arrivo dell’ex Cosenza, hanno buttato giù un cammino da promozione, al loro primo anno in cadetteria. Sugli amaranto, invece, è storia nota, con le vicende estive, l’arrivo di Inzaghi e un gioco spumeggiante che li sta portando a sognare la Serie A diretta.

Come sempre StrettoWeb seguirà il match in diretta con tutti gli aggiornamenti in tempo reale: formazioni ufficiali, cronaca testuale live, tabellino, commento, pagelle e dichiarazioni post gara.

Sudtirol-Reggina, cronaca testuale live

45′ +1 – Dopo un minuto di recupero, si chiude il primo tempo: 1-1 tra Sudtirol e Reggina!

41′ – PAREGGIA LA REGGINA, MAGIA DI JEREMY MENEZ! Palla dentro, respinge la difesa, il francese tira da fermo dai 25 metri e la mette nel sette!

35′ – CAMBIA IL MATCH, SUDTIROL IN VANTAGGIO! Difesa troppo statica, inserimento centrale e palla per Odogwu, che batte a porta vuota.

26′ – Ammonito anche Curto, è il secondo del Sudtirol.

22′ – Altra occasione per la Reggina: Menez in mezzo per Pierozzi, che conclude dal limite, palla fuori di poco.

20′ – CLAMOROSA DOPPIA OCCASIONE REGGINA! Palla in mezzo di Di Chiara dopo corner, grande girata al volo di Menez e palla sulla traversa, poi Gagliolo in ribattuta trova le manone di Poluzzi.

17′ – Il copione del Sudtirol è chiaro, ed è il solito: scavalcare il centrocampo andando sulle torri e poi subito addosso sulle seconde palle.

15′ – Nulla da fare su punizione: la palla di Hernani si abbassa tardi e va a finire sopra la traversa.

14′ – Primo giallo del match: ammonito Zaro, che atterra Menez al limite dell’area.

8′ – Primo tiro della Reggina, ma non verso lo specchio: Pierozzi crossa dalla destra a uscire, Di Chiara colpisce di controbalzo ma la palla va alta.

3′ – Parte forte il Sudtirol, primo affondo. E’ alta la linea della squadra di Bisoli.

1′ – Partiti! Comincia Sudtirol-Reggina! Amaranto con la terza maglia, blu notte. Crisetig capitano. Prima del fischio d’inizio il minuto di silenzio disposto per la morte di Carlo Tavecchio.

PRIMO TEMPO

Sudtirol-Reggina, le formazioni ufficiali

E’ tornato Menez, ma Gori ha fatto bene contro la Ternana. Chi gioca tra i due? Entrambi! Inzaghi sorprende tutti e schiera sia il francese che l’ex Cosenza. Non vuole rinunciare a un 7 che ha rigenerato, ma non vuole neanche rinunciare alla vera ariete d’area, che tanti spunti ha dato sabato scorso e che gli ha fatto capire che a volte il centravanti può tornare utile, specialmente contro difese chiuse come quella del Sudtirol. E così spazio a entrambi, ma confermando il 4-3-3. Menez però va a sinistra, al posto di Rivas, che per caratteristiche ha bisogno di tanto campo davanti a sé e che oggi potrebbe incontrare qualche difficoltà contro una squadra che rimane bassa e stretta e non lascia profondità. Poi Crisetig al posto di Majer, per il resto tutto invariato. Sorprende anche Bisoli: pure per lui 4-3-3, con Mazzocchi al centro.

Sudtirol (4-3-3): Poluzzi; Curto, Zaro, Masiello, Celli; Belardinelli, Tait, Fiordilino; Odogwu, Mazzocchi, Rover. In panchina: Minelli, Berra, Vinetot, Siega, Carretta, Casiraghi, Eklu, Pompetti, De Cool, Marconi, Giorgini, Schiavone. Allenatore: Pier Paolo Bisoli.

Reggina (4-3-3): Contini; Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Di Chiara; Fabbian, Crisetig, Hernani; Canotto, Gori, Ménez. In panchina: Aglietti, Colombi, Bouah, Liotti, Loiacono, Lombardi, Cicerelli, Rivas. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Arbitro: Michael Fabbri di Ravenna. Assistenti: Domenico Palermo di Bari e Gamal Mokthar di Lecco. IV ufficiale: Mattia Caldera di Como. VAR: Alessandro Prontera di Bologna. A-VAR: Fabiano Preti di Mantova.