Reggina, contro il Sudtirol ci sarà una prima volta assoluta: l’indizio

27 Gennaio 2023 18:10

La Reggina ha appena diramato la lista ufficiale dei convocati per il match di domani contro il Sudtirol. A Bolzano, ricordiamolo, oltre mille tifosi amaranto provenienti un po’ da tutto Italia. Tanti da Reggio ma, ovviamente, anche tanti dalle Regioni del Nord. Riguardando la grafica relativa agli uomini scelti da Inzaghi, emerge un particolare: un blu particolare che fa da sfondo all’elenco dei calciatori con foto. E’ un caso? E’ un errore? No, niente di tutto questo. La scelta è voluta e rappresenta una prima volta per la Reggina: la squadra, infatti, domani al Druso di Bolzano farà l’esordio con la terza maglia.

Mai utilizzata né in casa e né in trasferta, verrà sfoggiata per la prima volta nella trasferta altoatesina. La divisa, un blu notte accattivante, era stata presentata qualche mese fa, ad inizio novembre per la precisione, in concomitanza – allora – di un altro esordio: quello del club amaranto su Tik Tok.