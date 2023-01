Sudtirol-Reggina, i convocati di Inzaghi: out Camporese e Ricci. Scelte di formazione quasi obbligate

27 Gennaio 2023 18:01

Meno di 24 ore a Sudtirol-Reggina, ultima gara di gennaio e anche ultima a calciomercato aperto. La Reggina però è concentrata sul campo, ben consapevole che dopo Bolzano, ed entro martedì, possono arrivare quei rinforzi utili a difendere il secondo posto in questo girone di ritorno, a maggior ragione dopo l’addio lampo di Santander ieri sera e dopo l’inizio della caccia al sostituto. Proprio il mercato, con gli addii dell’ex Bologna e di Giraudo, ha ridotto le scelte di Inzaghi in fatto di convocati. A causa anche dell’assenza di Majer per squalifica, e di Camporese e Ricci per un problema fisico, sono solo tre i centrali di ruolo, solo quattro i centrocampisti centrali e solo due gli attaccanti disponibili. Ancora fuori, infatti, i soliti Obi e Galabinov – ma il bulgaro si allena anche col gruppo e si avvicina a grandi passi verso la ripresa – oltre ad Agostinelli, ormai in uscita.

Alla luce di tutto ciò, scontata la presenza di Crisetig dal primo minuto al posto dello sloveno, così come è scontata la coppia difensiva Cionek-Gagliolo. Non dovrebbero esserci sorprese sulle fasce, con le catene Pierozzi-Canotto da una parte e Di Chiara-Rivas dall’altra, mentre al centro torna Menez e l’unica alternativa è Gori. Il giovane centravanti scuola Fiorentina si è messo bene in mostra contro la Ternana. I suoi movimenti sono ovviamente diversi da quelli del francese e, molto delle scelte di Inzaghi, potrebbe dipendere dal modo di giocare, contro un avversario, il Sudtirol, bravo a chiudersi e a stringersi in mezzo, sfruttando le ripartenze. Di seguito la lista dei convocati.

Portieri: Aglietti, Colombi, Contini.

Difensori: Bouah, Cionek, Di Chiara, Gagliolo, Liotti, Loiacono, Pierozzi.

Centrocampisti: Crisetig, Fabbian, Hernani, Lombardi.

Attaccanti: Canotto, Cicerelli, Gori, Menez, Rivas.

Indisponibili: Agostinelli, Camporese, Galabinov, Majer, Obi, Ricci.