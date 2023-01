Reggina, a Bolzano la “spedizione dei mille”: invasione amaranto in casa del Sudtirol

24 Gennaio 2023 17:12

E’ sempre più invasione amaranto a Bolzano. Domenica, in casa del Sudtirol, la Reggina sarà accompagnata da mille tifosi al seguito. In gergo, la “spedizione dei mille”, anche se “al contrario”, e cioè verso Bolzano, visto che quella vera partì verso la Sicilia (e per questo speriamo possa essere così anche per Palermo, nonostante possibili limitazioni). Polverizzati ieri, in 20 minuti, i 650 posti messi a disposizione dal club altoatesino, così “costretto” a metterne a disposizione altri.