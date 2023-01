Sudtirol, Bisoli: “chiudere gli spazi, giocare alla morte e cattivi. Reggina diversa dalle altre”

27 Gennaio 2023 13:32

Vigilia di Sudtirol-Reggina. Non ci sarà conferenza stampa di Inzaghi, per motivi logistici legati alla partenza per Bolzano, ma il tecnico a breve parlerà ai canali ufficiali. L’attesa, però, è soprattutto per i convocati (che usciranno nel pomeriggio), per via di situazioni legate a qualche acciaccato. Ha parlato, invece, mister Bisoli, vero e proprio condottiero della squadra-rivelazione (forse l’unica davanti agli amaranto), quella a cui ha cambiato faccia dopo l’avvento in panchina ad inizio torneo. In conferenza, come riporta trivenetogoal, il tecnico ha parlato della sfida di domani.

“Dopo due vittorie il morale è alto. Ora dobbiamo tornare con i piedi per terra, sapendo che la partita sarà difficile e che giocheremo contro la seconda della classe, candidata anche a lottare per le prime posizioni. Dovremo fare una partita da cattivi, chiudendo gli spazi. Dobbiamo resettare quanto abbiamo fatto fino ad ora e ripartire. Tranne Lunetta sono tutti arruolabili. Loro hanno un atteggiamento diverso rispetto a Frosinone e Parma. La squadra ha capito che dobbiamo giocare alla morte ogni gara”.