Sudtirol-Reggina, c’è ancora Fabbri: quest’anno un po’ di confusione col Bari e i pasticci di Parma

26 Gennaio 2023 14:45

Quattro gare dirette quest’anno in B, due con la Reggina. E sabato sarà la terza. C’è ancora Michael Fabbri nel destino degli amaranto. E’ lui l’arbitro scelto per il match di Bolzano, in casa del Sudtirol. Gli assistenti saranno Palermo e Mokhtar, quarto ufficiale Caldera, Prontera al Var e Preti all’Avar. Fabbri ha diretto diverse gare degli amaranto in carriera, tutte in B, dal 2012 ad oggi. Mai arrivata la vittoria. L’eccezione è per un match estivo di Coppa Italia a Modena, unica vittoria amaranto con lui (1-5 nel 2012).

Tornando a quest’anno, due sono stati i precedenti: Parma-Reggina e Reggina-Bari. Per Fabbri, diciamo che ci sono state gare più fortunate. Al Tardini due episodi dubbi, dal presunto rigore a Fabbian non fischiato al netto fallo di Oosterwolde su Di Chiara, con una gamba tesa evidente che ha poi portato il giocatore gialloblu a sbloccare il match. Di Reggina-Bari, invece, si ricordano due episodi decisivi su cui l’arbitro è tornato indietro dopo consulto Var. Il momentaneo vantaggio ospite in avvio di Dorval, corretto dalla tecnologia per tocco di braccio (ma c’era anche una carica su Majer), e il rigore assegnato, e poi revocato, su Gori, su cui più di un dubbio è rimasto.