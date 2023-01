Sudtirol, Bisoli: “bene la Reggina in avvio, ma nella ripresa non gli abbiamo concesso niente”

28 Gennaio 2023 17:20

“La nostra sofferenza è la nostra forza. Secondo me il secondo tempo è stato ottimo, tenendo la palla alta e cercando di vincere, senza accontentarci del pari. Nella ripresa non abbiamo concesso niente alla Reggina, contro una squadra forte. Nel primo tempo la Reggina ci ha messo in difficoltà col palleggio, perché veniva dietro con Menez, perché cercava la profondità con gli esterni. Nella ripresa sapevo che poteva magari calare un po’, in questo Casiraghi è stato straordinario. Rover ha messo in difficoltà Di Chiara? Sì, ho giocatori duttili. Sono talmente bravi che ovunque li metti fanno bene”. Così, nella conferenza post Sudtirol-Reggina, il tecnico degli altoatesini Pierpaolo Bisoli, che poi elogia Odogwu: “oggi è stato devastante. Se me lo vengono a chiedere non lo dà neanche morto, se me lo vendono vado via. Credo che in Serie A possa fare la sua figura”.

“Prima di scegliere i giocatori noi scegliamo gli uomini – prosegue – Qui c’è il ‘noi’, l’io non esiste, anche per me. Se sono sicuro di vincere mettendo il portiere Poluzzi centravanti centrale, lo faccio. Avevo bisogno di chiudere i loro punti di riferimento, di non far crossare Di Chiara. Poi vedo che loro prendono campo e ripropongo Tait al suo posto. Io guardo, vedo, col Modena l’ho persa io ma oggi mi è andata bene. Quando ho messo Rover è finita di nuovo la partita. Il gol di Menez? Complimenti a lui, è la giocata di un giocatore superlativo, fuori categoria. Io gli ho stretto la mano, così come bisogna stringere la mano secondo me a Odogwu dopo il 2-1″.