Bolzano amara per la Reggina: il Sudtirol passa 2-1 con Odogwu, non basta la magia di Menez

28 Gennaio 2023 15:42

Bolzano amara per la Reggina. L’esodo degli oltre mille amaranto, e una magia di Menez, non bastano alla squadra di Inzaghi, che perde in casa del Sudtirol per 2-1 a causa della doppietta di Odogwu. La compagine di Bisoli si conferma ostica, rognosa, pungente e brava a sfruttare fisicità ed episodi. La Reggina si lecca le ferite per la traversa del primo tempo, per il gol annullato a Rivas sul finale e per il terzo gol di fila subito su angolo, a questo punto non più un caso.

La partita. Inzaghi sorprende, conferma il 4-3-3 ma è un po’ atipico, con Canotto che resta largo a destra e Menez che invece stringe un po’ di più. Gori ha fatto bene contro la Ternana ed è stato confermato, anche per via dell’atteggiamento chiuso del Sudtirol. Fuori Rivas, che con poco campo a disposizione in profondità avrebbe trovato qualche difficoltà. L’atteggiamento di Bisoli è il solito: solidità, fisicità, palla alle torri e poi subito sulle seconde palle. I rischi, però, la Reggina non li corre, e anzi colpisce la traversa con Menez e sfiora il vantaggio con Gagliolo e Pierozzi. Come spesso accade, però, al primo affondo passano gli avversari: difesa troppo statica e Odogwu mette dentro a porta vuota. Rischia di complicarsi il match per la Reggina, per la terza volta in salita. Serve il colpo del campione, e arriva: la difesa di casa respinge, Menez è al centro dai 25 metri e tira la bomba col destro, che si alza piano e finisce all’incrocio. Golazo! E’ 1-1 all’intervallo.

La ripresa è un po’ diversa: la Reggina sembra sulla gambe, parte meglio la squadra di casa, che però piano piano indietreggia. Le due squadre si avviano sull’1-1, che è forse anche il risultato più giusto, ma poi due episodi ravvivano il finale: prima il gol di Rivas, da poco entrato, ma annullato per fuorigioco millimetrico; poi il nuovo vantaggio del Sudtirol, sempre con Odogwu, che salta più in alto di tutti su corner e firma il gol decisivo. L’attaccante degli altoatesini è stato una spina del fianco della difesa per tutta la gara, sofferto dai centrali per via della sua fisicità. Di seguito il tabellino.

Sudtirol-Reggina 2-1, il tabellino

Marcatori: 36′ Odogwu (S), 42′ Ménez (R), 85′ Odogwu (S).

Sudtirol (4-4-2): Poluzzi; Curto (46′ Berra), Zaro, Masiello, Celli; Tait, Belardinelli, Fiordilino (78′ Pompetti), Rover (78′ Carretta); Odogwu, Mazzocchi (46′ Casiraghi). In panchina: Minelli, Vinetot, Siega, Eklu, De Col, Marconi, Giorgini, Schiavone. Allenatore: Pier Paolo Bisoli.

Reggina (4-3-3): Contini; Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Di Chiara; Fabbian, Crisetig, Hernani (72′ Liotti); Canotto (64′ Rivas), Gori (72′ Cicerelli), Ménez. In panchina: Aglietti, Colombi, Bouah, Loiacono, Lombardi. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Arbitro: Michael Fabbri di Ravenna. Assistenti: Domenico Palermo di Bari e Gamal Mokthar di Lecco. IV ufficiale: Mattia Caldera di Como. VAR: Alessandro Prontera di Bologna. A-VAR: Fabiano Preti di Mantova.

Note – Ammoniti: Zaro (S), Canotto (R), Tait (S), Pierozzi (R). Espulso: al 76′ Curto (S) dalla panchina. Calci d’angolo: 5-3. Recupero: 1’pt; 6’st.

Sudtirol-Reggina, cronaca testuale live

90’+6 – Finisce qui: il Sudtirol batte 2-1 la Reggina!

90′ – Sono 6 i minuti di recupero.

85′ – DOCCIA FREDDA, IL SUDTIROL PASSA DI NUOVO. Corner, ancora Odogwu salta più in alto di tutti e batte Contini. 2-1 a pochi minuti dal termine.

80′ – La Reggina passa, ma è fuorigioco: sponda di Liotti, l’honduregno è di millimetri avanti. Aveva messo dentro, ma assistente e poi Var confermano. Peccato.

76′ – Espulso Curto dalla panchina. Era stato ammonito nel primo tempo.

71′ – Doppio cambio per Inzaghi: Cicerelli e Liotti per Gori e Hernani.

70′ – Ammonito Berra, ha fermato Rivas pronto a scappare in contropiede.

63′ – Primo cambio per Inzaghi: esce Canotto, ammonito, entra Rivas, che si piazza a destra. Nel frattempo, prima incornata di Gori di testa, palla fuori.

62′ – Odogwu col braccio largo su Gagliolo, neanche il giallo per Fabbri.

57′ – Partita molto spezzettata in questa fase.

50′ – Proteste Sudtirol per un presunto rigore dopo contatto Cionek-Odogwu, ma non c’è niente.

47′ – Giallo per Canotto, entra male sull’avversario.

46′ – Comincia la ripresa di Sudtirol-Reggina: Bisoli ne cambia addirittura due, mettendo Casiraghi e Berra per Mazzocchi e Curto, ammonito.

SECONDO TEMPO

45′ +1 – Dopo un minuto di recupero, si chiude il primo tempo: 1-1 tra Sudtirol e Reggina!

41′ – PAREGGIA LA REGGINA, MAGIA DI JEREMY MENEZ! Palla dentro, respinge la difesa, il francese tira da fermo dai 25 metri e la mette nel sette!

35′ – CAMBIA IL MATCH, SUDTIROL IN VANTAGGIO! Difesa troppo statica, inserimento centrale e palla per Odogwu, che batte a porta vuota.

26′ – Ammonito anche Curto, è il secondo del Sudtirol.

22′ – Altra occasione per la Reggina: Menez in mezzo per Pierozzi, che conclude dal limite, palla fuori di poco.

20′ – CLAMOROSA DOPPIA OCCASIONE REGGINA! Palla in mezzo di Di Chiara dopo corner, grande girata al volo di Menez e palla sulla traversa, poi Gagliolo in ribattuta trova le manone di Poluzzi.

17′ – Il copione del Sudtirol è chiaro, ed è il solito: scavalcare il centrocampo andando sulle torri e poi subito addosso sulle seconde palle.

15′ – Nulla da fare su punizione: la palla di Hernani si abbassa tardi e va a finire sopra la traversa.

14′ – Primo giallo del match: ammonito Zaro, che atterra Menez al limite dell’area.

8′ – Primo tiro della Reggina, ma non verso lo specchio: Pierozzi crossa dalla destra a uscire, Di Chiara colpisce di controbalzo ma la palla va alta.

3′ – Parte forte il Sudtirol, primo affondo. E’ alta la linea della squadra di Bisoli.

1′ – Partiti! Comincia Sudtirol-Reggina! Amaranto con la terza maglia, blu notte. Crisetig capitano. Prima del fischio d’inizio il minuto di silenzio disposto per la morte di Carlo Tavecchio.

PRIMO TEMPO

Sudtirol-Reggina, le formazioni ufficiali

E’ tornato Menez, ma Gori ha fatto bene contro la Ternana. Chi gioca tra i due? Entrambi! Inzaghi sorprende tutti e schiera sia il francese che l’ex Cosenza. Non vuole rinunciare a un 7 che ha rigenerato, ma non vuole neanche rinunciare alla vera ariete d’area, che tanti spunti ha dato sabato scorso e che gli ha fatto capire che a volte il centravanti può tornare utile, specialmente contro difese chiuse come quella del Sudtirol. E così spazio a entrambi, ma confermando il 4-3-3. Menez però va a sinistra, al posto di Rivas, che per caratteristiche ha bisogno di tanto campo davanti a sé e che oggi potrebbe incontrare qualche difficoltà contro una squadra che rimane bassa e stretta e non lascia profondità. Poi Crisetig al posto di Majer, per il resto tutto invariato. Sorprende anche Bisoli: pure per lui 4-3-3, con Mazzocchi al centro.

Sudtirol (4-3-3): Poluzzi; Curto, Zaro, Masiello, Celli; Belardinelli, Tait, Fiordilino; Odogwu, Mazzocchi, Rover. In panchina: Minelli, Berra, Vinetot, Siega, Carretta, Casiraghi, Eklu, Pompetti, De Cool, Marconi, Giorgini, Schiavone. Allenatore: Pier Paolo Bisoli.

Reggina (4-3-3): Contini; Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Di Chiara; Fabbian, Crisetig, Hernani; Canotto, Gori, Ménez. In panchina: Aglietti, Colombi, Bouah, Liotti, Loiacono, Lombardi, Cicerelli, Rivas. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Arbitro: Michael Fabbri di Ravenna. Assistenti: Domenico Palermo di Bari e Gamal Mokthar di Lecco. IV ufficiale: Mattia Caldera di Como. VAR: Alessandro Prontera di Bologna. A-VAR: Fabiano Preti di Mantova.