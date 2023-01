Sud chiama Nord: al via la campagna di tesseramento

24 Gennaio 2023 16:16

Prenderà il via venerdì 27 gennaio da Catania la campagna di tesseramento al movimento Sicilia Vera-Sud chiama Nord. Nove incontri nelle nove province siciliane per illustrare le strategie e i prossimi obiettivi del movimento fondato da Cateno De Luca che alle ultime competizioni elettorali si è confermato prima forza politica in Sicilia riuscendo a far eleggere ben otto deputati e ottenendo l’1% a livello nazionale con l’elezione alla camera di Francesco Gallo ed al senato di Dafne Musolino. “Tesserarsi a Sicilia Vera-Sud chiama Nord- spiega il coordinatore regionale Danilo Lo Giudice- significa aderire all’unico movimento che ad oggi ha dimostrato con i fatti di avere a cuore gli interessi della Sicilia e dei siciliani. Sud chiama Nord- prosegue Danilo Lo Giudice- oggi si candida a diventare una forza politica in grado di aggregare le varie anime autonomiste ed indipendentiste che condividono la nostra azione politica mirata a superare lo storico divario sud- nord nell’interesse del Sistema Italia. Tesserarsi al nostro movimento, aggiunge Lo Giudice, significa darci la forza di portare avanti le nostre battaglie e i nostri obiettivi. Gli incontri in programma in tutta la Sicilia ci consentiranno di far conoscere i nostri prossimi obiettivi e riorganizzare il movimento sul territorio offrendo precise direttive anche in vista delle prossime elezioni amministrative. Abbiamo previsto un momento di incontro e di confronto al quale parteciperà anche una delegazione dei deputati regionali di Sicilia Vera – Sud chiama Nord”.

Il primo appuntamento è in programma venerdì 27 gennaio a Catania con una conferenza stampa alle ore 10:00 presso il Cafè Prestipino, via Etnea n.38. Alle 17:30 prevista un’assemblea presso l’Airport Hotel, via San Giuseppe La Rena n.94. Sabato 28 gennaio invece l’appuntamento è a Enna. Alle 10:00 conferenza stampa presso il Caffè Roma, via Roma 312. Seguirà l’assemblea alle ore 16:30 presso l’Hotel Federico Secondo II, st. Vicinale Salerno.