Striscia la notizia, Stefania Petyx va a Campobello di Mazara e viene aggredita da un cittadino | VIDEO

27 Gennaio 2023 20:08

L’inviata siciliana di Striscia la Notizia, Stefania Petyx, è stata aggredita, insultata e quasi investita da un motorino mentre si trovava a Campobello di Mazara (Trapani), ultimo covo di Matteo Messina Denaro. Nel suo servizio aveva intenzione di chiedere ai cittadini un selfie contro la mafia, dopo i fatti degli ultimi giorni, ma si è invece imbattuta in un cittadino che prima ha provato ad aggredire il cameraman e poi ha provato a investire con un motorino (senza casco) la stessa inviata, scappando via.

Sono poi arrivate le scuse da parte del Sindaco di Campobello di Mazara, Giuseppe Castiglione (“A Stefania Petyx e a tutta la redazione di “Striscia la notizia” rivolgo le mie scuse”) e del Pd locale: “L’increscioso episodio non può e non deve infangare una intera comunità che sta cercando di rompere gli schemi legati a pregiudizi e luoghi comuni, che da sempre gravano sul nostro territorio. Stefania Petyx, grazie per tutto quello che fa per la nostra terra. La Campobello onesta è con Lei”. Il video a questo link.