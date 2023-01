SS 117 Centrale Sicula, Raffa (M5S) presenta interrogazione a Salvini: “Pnrr non sia alibi per ritardi di altri cantieri”

13 Gennaio 2023 11:04

“Il Pnrr non sia alibi per giustificare mancata attenzione e ritardi negli altri cantieri”. Così in una nota Angela Raffa, deputata del Movimento 5 Stelle. “Per questo ho presentato una interrogazione parlamentare al Ministro Salvini per i ritardi accumulati nei lavori di completamento della Strada statale 117 Centrale Sicula (parte fondamentale della Nord-Sud che dovrebbe collegare la costa tirrenica messinese con Gela, passando attraverso i Nebrodi e la province di Enna). Durante la scorsa legislatura avevamo fatto ripartire i cantieri e dato nuovo slancio per il completamento dei lavori di quest’opera che sono iniziati ormai più di 50 anni fa. Riunioni costanti, anche presso la Prefettura di Enna, visite periodiche ai cantieri da parte dei sottosegretari e di noi parlamentari. Adesso i lavori hanno accumulato nuovi ritardi. Si parla tanto di grandi opere, dei soldi del recovery fund che non possiamo perdere, ma questo non può costituire la scusa per disinteressarsi del resto e riprendere con il vecchio andazzo. Noi resteremo vigili. Bisogna completare al più presto i due lotti in ritardo e poi dare avvio al lotto C per completare il collegamento da Santo Stefano di Camastra, Mistretta, Nicosia fino al raggiungimento dell’autostrada A19 Palermo-Catania”, ha aggiunto l’Onorevole. Di seguito il testo dell’interrogazione:

“Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti – Per sapere – premesso che: