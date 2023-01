Spinaci surgelati prodotti in Calabria contaminati da pianta velenosa

27 Gennaio 2023 17:43

Il Ministero della Salute ha lanciato l’allarme, attraverso il proprio sito web, per spinaci surgelati contaminati da stramonio, una pianta velenosa dagli effetti allucinogeni. Fa parte della famiglia delle Solanacee ed è un’erba altamente velenosa: contiene potenti alcaloidi, in particolare la scopolamina.

Ad essere richiamato è stato il prodotto a marchio Decò, confezionato dall’azienda GIAS a Mongrassano Scalo (CS). Si tratta di “Spinaci italiani con mozzarella e condimento ai formaggi”, venduti in confezioni da 450 grammi. Il richiamo è scattato per l’intero lotto n° LL2299C, con data di scadenza 04/2024. In seguito ad una serie di analisi effettuate, nelle confezioni è stata rinvenuta la presenza di corpi estranei simili al frutto dello stramonio. “Si raccomanda di non consumare il prodotto e restituire al punto vendita”, si legge nel modulo di richiamo.

Lo stramonio, sebbene fosse usato anticamente come pianta ornamentale, con potenzialità lenitiva, è però altamente tossico. In minime quantità cura ansia, depressione e alcune forme di tremori ma causa stati allucinogeni spesso molto gravi.