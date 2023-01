Il Capodanno lunare finisce in tragedia negli USA: sparatoria in California, 10 morti

22 Gennaio 2023 15:11

Erano da poco terminate le celebrazioni del Capodanno lunare cinese negli USA, quando una sparatoria ha macchiato di sangue il clima di festa che si era creato per il tanto atteso evento. Siamo nei pressi di Los Angeles, precisamente a Monterey Park, California. Il primo bilancio parla di 10 morti e 19 feriti. La sparatoria è avvenuta poco dopo le 22:00, secondo quanto descritto dal “Los Angeles Times”.

Il giornale ha intervistato il proprietario di un ristorante situato a pochi passi dalla zona in cui è avvenuta la sparatoria: il ristoratore ha parlato di un “uomo con una mitragliatrice nella zona”, che aveva “più munizioni e ha ricaricato” l’arma. L’agguato, ha raccontato il testimone, è avvenuto in una discoteca. L’aggressore, un maschio bianco di grossa corporatura, è ancora in fuga.

È la quinta strage di massa negli Stati Uniti dall’inizio dell’anno, e la più sanguinosa dal 24 maggio 2022, quando 21 persone sono state uccise in una scuola a Uvalde, in Texas.