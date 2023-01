Sicilia, sviene e cade addosso al bimbo di 4 mesi rischiando di soffocarlo: tragedia sfiorata

31 Gennaio 2023 12:27

Era da sola in casa con il proprio bimbo di 4 mesi ed è improvvisamente svenuta, cadendogli addosso e rischiando di soffocarlo. E’ accaduto a Palermo. La tragedia, per fortuna, è soltanto sfiorata. E’ stata la nonna, sentendo le urla del piccolo dall’esterno, a precipitarsi e a suonare al campanello, ma dopo non aver ricevuto alcuna risposta ha allertato immediatamente i Carabinieri della Stazione di Ficarazzi, i quali si sono precipitati all’interno dell’abitazione trovando la 22enne senza sensi con il proprio figlio bloccato sotto.

La giovane, affetta da diabete, ha accusato un malore per una probabile ipoglicemia. I militari le hanno somministrato gli zuccheri, così la mamma ha ripreso conoscenza e ora sta bene, così come il figlio, entrambi visitati dal personale del 118. Per fortuna, dunque, non ci sono state gravi conseguenze in seguito a un episodio che avrebbe potuto portare a ben altro, se non fosse stato per il pronto intervento della nonna e poi degli agenti.