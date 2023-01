Sicilia: stanziati 6 milioni di euro per le Isole minori

26 Gennaio 2023 11:39

Grazie ad un emendamento del deputato regionale del Movimento Cinque Stelle, Antonio De Luca, verranno stanziati sei milioni di euro da destinare alle isole minori quale contributo sulle spese per il trasporto dei rifiuti via mare. La norma è stata approvata in commissione bilancio ed è pronta ad approdare in Sala d’Ercole per la definitiva adozione.

In virtù dell’emendamento targato De Luca, i 6 milioni di euro saranno così ripartiti: la somma di € 1.096.391,20 andrà ai comuni Comune di Lampedusa e Linosa; € 83.083,50 sono previsti per Comune di Leni; € 3.055.167,54 per il Comune di Lipari; € 75.272,00 per il Comune di Malfa ; € 111.297,20 per il Comune di Santa Marina Salina; € 178.458,11 per il Comune di Ustica; € 451.678,18 per il Comune di Favignana ; € 948.652,27 per il Comune di Pantelleria.

“L’emendamento così approvato – dichiara Antonio De Luca – consente l’appostamento nei bilanci comunali di queste somme che quindi non dovranno essere più anticipate dall’ente locale. In questo modo, si ridurrà il problema della carenza di liquidità a cui hanno dovuto far fronte gli enti locali negli ultimi anni”. “Il prossimo obiettivo – conclude il deputato pentastellato – sarà quello di far confermare tali somme anche nel bilancio triennale della Regione, in modo da consentire ai comuni delle isole minori, tra cui quelli eoliani, di bandire vere e proprie gare d’appalto per il trasporto dei rifiuti risparmiando così denaro, ma anche inducendo gli stessi enti e i loro cittadini a produrre meno rifiuti in modo da trasportarne meno e realizzare quindi un attivo di cassa e un risparmio sulla tassa rifiuti”.