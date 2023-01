Sicilia: è morto il presidente di Sicindustria

22 Gennaio 2023 17:29

Lutto in Sicilia per la morte di Gregory Bongiorno, presidente di Sicindustria, ex presidente di Confindustria Trapani, aveva 47 anni. L’imprenditore è scomparso nella notte per un arresto cardiaco. I funerali dovrebbero svolgersi domani nella sua città. Lascia la moglie e due figli.

Morte Bongiorno, Siracusano: “era imprenditore di valore, grande tristezza”

“Grande tristezza per l’improvvisa scomparsa di Gregory Bongiorno, presidente di Sicindustria, ex presidente di Confindustria Trapani.

Un imprenditore e dirigente di valore e di qualità, che negli anni ha fatto tantissimo per la nostra Sicilia. Sincera vicinanza alla sua famiglia”. Lo scrive su Twitter Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento.