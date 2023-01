Sicilia: sabato 28 gennaio due degustazioni tematiche guidate da un noto sommelier

23 Gennaio 2023 11:05

Sabato 28 gennaio 2023, presso il Centro Servizi di Milo, Strada del Vino e dei Sapori dell’Etna, in collaborazione con il Comune di Milo, organizza due degustazioni tematiche guidate dal sommelier professionista Gioele Micali, durante le quali saranno presenti anche i produttori. Protagoniste di questo evento saranno le produzioni vitivinicole degli associati della Strada del Vino e dei Sapori dell’Etna in due diverse declinazioni.

La prima degustazione, “Nord Sud Ovest Est”, alle ore 17:00, proporrà un percorso esperienziale di vini ottenuti da vitigni autoctoni prodotti alle pendici di tutti i versanti della nostra maestosa Muntagna. Un racconto che lambirà tutti i versanti attraverso delle referenze iconiche che ben rappresentano l’idea, lo stile e la filosofia dei produttori.

Subito a seguire, la seconda degustazione “Il fascino dello straniero”, alle ore 20:00, farà scoprire le espressioni che assumono i vitigni alloctoni sul suolo vulcanico etneo. Una narrazione inedita dedicata a un progetto continuo di sperimentazione e ricerca per gli “internazionali” che mette al centro lo studio per lo “straniero da ospitare”.

Nel corso di entrambi gli eventi, Putìalab preparerà un piatto degustazione (differente per ciascuna degustazione) da abbinare ai calici di vino proposti dalle aziende vinicole.

Costo del biglietto:

€ 25,00 per la singola degustazione (ore 17:00 oppure ore 20:00)

€ 45,00 per entrambe le degustazioni (sia ore 17:00 che ore 20:00)

Il singolo biglietto include: 1 postazione con calici, grissini e acqua naturale, degustazione dei vini presenti in locandina, 1 piatto degustazione preparato da Putìalab. L’ingresso è solo su prevendita con posti limitati a questo

link: https://www.stradadelvinodelletna.it/nord-sud-ovest-est…/

È possibile segnalare durante l’acquisto del ticket eventuali allergie e/o intolleranze alimentari. Per maggiori informazioni è possibile contattare la Strada del Vino e dei Sapori dell’Etna. Email: info@stradadelvinodelletna.it

Telefono: (+39) 3500070848