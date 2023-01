In Sicilia 7 nuovi impianti fotovoltaici | DETTAGLI

26 Gennaio 2023 22:30

Importante investimento, circa 500 milioni di euro, per la costruzione di sette impianti fotovoltaici in Sicilia: sei saranno agri-fotovoltaici e uno fotovoltaico, distribuiti tra le province di Palermo, Trapani, Catania ed Enna. I progetti sono stati presentati per l’approvazione regionale e nazionale e sono di Aquila Clean Energy, azienda che opera nel campo dell’energia pulita e piattaforma di energie rinnovabili.

“La Sicilia, per Aquila Clean Energy, rappresenta un territorio strategico non solo a livello nazionale, ma anche europeo – afferma Alberto Arcioli, responsabile Sviluppo per Aquila Clean Energy in Italia -. La posizione geografica dell’isola consente di avere una produzione netta doppia, a parità di potenza installata, rispetto, ad esempio, al Regno Unito. Inoltre, i nostri progetti si integrano perfettamente col territorio senza sottrarre suolo all’agricoltura, che viene ampiamente valorizzata grazie alla collaborazione con esperti agronomi che individuano per ogni impianto le piante e le tipicità che meglio si adattano all’ambiente”. “Da questo punto di vista – evidenza Arcioli – abbiamo registrato positivamente l’approccio del nuovo governo regionale, che punta molto sui temi energetici e sulla semplificazione dei processi amministrativi. Speriamo che anche questo concorra, in futuro, a trasformare la Sicilia in un hub energetico”.