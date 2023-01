27 Gennaio 2023 22:51

Col telefono mentre è alla guida, filmandosi e “volando” a 300 km/h sull’Autofiori, all’altezza di Sanremo. Numerose infrazioni compiute in pochi secondi. Ma, come se non bastasse, ha anche pubblicato il video su Instagram. Il protagonista del video, che si trova in basso, è un uomo che ha percorso quel tratto di strada con velocità massima 301 km/h sull’Autofiori, dove non si può andare oltre i 120 km/h.