Serie tv “Monterossi”, si cercano attori (solo residenti in Calabria): come candidarsi

3 Gennaio 2023 10:49

E’ in preparazione la seconda stagione di “Monterossi”, la serie tv la cui prima stagione è andata in onda un anno fa, nel gennaio 2022. A tal proposito, sono aperti i casting per cercare alcune figure, tra cui piccoli ruoli e figurazioni speciali. A darne notizia è la società Obiettivi Creativi, che si occupa di servizi per il cinema e che ha sede a Siderno. La serie è diretta dal regista Roan Johnson e prodotta da Palomar, con il sostegno della Calabria Film Commission. La possibilità di candidarsi è riservata esclusivamente ai residenti in Calabria. Nello specifico, come si legge nei canali ufficiali della società, si cercano i seguenti ruoli:

Salvatore: 50/60 anni (basso con baffi)

Signora calabrese: 50/60 anni

Ragazza baracchino: 20/40 anni

Nicola Laganà: 40 anni (sovrappeso, bonaccione)

Barista Porto: 30/45 anni

Cameriere:: 25/45 anni

Contatto Porto: 55/60 anni

Cassiera banca: 30/65 anni (accento nordico)

Giornalista tv (donna)

Moglie idraulico: 45/50 anni (accento nordico)

Notaio: 55/70 anni

Paziente Pronto Soccorso: 65/75 anni

Portiera palazzo: 45/65 anni (accento nordico)

Contatto Calabria

Nicola Laganà: bambino di 5/6 anni

Ragazzetto rapinatore: 12/13 anni

Come candidarsi

La candidatura ai ruoli deve essere inviata entro il 15 gennaio 2023 e deve avvenire inviando un video di presentazione lungo massimo 1 minuto. Il materiale va caricato su youtube, vimeo (o similari), no Wetransfer. Assicurarsi di aver concesso le autorizzazioni necessarie per consentire la visualizzazione dei video, prima di inviare il materiale alla mail: lelenuceracasting@gmail.com. Il link del video dovrà essere copiato nel corpo della mail sopraindicata, specificando le seguenti informazioni: nome, cognome, età, città di residenza e recapito telefonico.