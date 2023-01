Serie D: arriva il Catania, il San Luca scenderà in campo con una maglia speciale e celebrativa

12 Gennaio 2023 18:17

Per la squadra di una piccola cittadina di 3 mila abitanti circa, ospitare a casa propria compagini di una certa storia e tradizione, è sempre un piacere e un onore. Domenica 15 gennaio a San Luca arriverà il nuovo Catania di Pelligra, che sta dominando il girone I di Serie D e che probabilmente vincerà il campionato a mani basse con largo anticipo, programmando in qualche anno il ritorno nel calcio che conta. Per l’occasione, come annunciato sui canali ufficiali della stessa società reggina, la squadra di Cozza “scenderà in campo con una maglia speciale e celebrativa per evidenziare quanto sia storica una gara che ci vede ospitare una grande del calcio italiano come il Catania SSD. Una gara storica, epica e che ci aiuterà a scrivere una pagina di storia del calcio calabrese e della nostra storia recente“.