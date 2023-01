Serie D: il Catania continua a volare, solo pari per Locri e Lamezia. Tutti i risultati e la classifica

8 Gennaio 2023 16:35

Anno nuovo, vita vecchia. Il Catania aveva terminato il 2022 non vincendo, ma stra-vincendo. E la prima del 2023 è ancora così, col 3-0 al Ragusa e la vetta super consolidata. Le prime inseguitrici, Locri e Lamezia Terme, non vincono, infatti: 1-1 per i reggini contro il Santa Maria Cilento, 2-2 per la squadra di Saladini a Canicattì. In coda, pari a reti bianche per la Cittanovese contro l’Acireale, mentre il San Luca perde per 3-1 a Vibo. Di seguito tutti i risultati e la classifica aggiornata.

RISULTATI SERIE D GIRONE I 18ª GIORNATA

DOMENICA 8 GENNAIO

ore 14:30

Canicatti-Lamezia Terme 2-2

Castrovillari-Licata 0-4

Catania-Ragusa 3-0

Cittanovese-Acireale 0-0

Locri-Santa Maria Cilento 1-1

Mariglianese-Trapani 2-1

Paternò-Real Aversa 0-0

Vibonese-San Luca 3-1

ore 15:00

S. Agata-Sancataldese

CLASSIFICA SERIE D GIRONE I