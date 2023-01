Serie C, penalizzazione per la Viterbese: il Messina stacca i laziali, come cambia la classifica

19 Gennaio 2023 18:42

Piccolo scossone in coda nel girone C di Serie C. Il Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare, infatti, ha sanzionato Giuseppe Capozzoli con tre mesi di inibizione e la Viterbese con 2 punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva. Con questa decisione, l’Acr Messina abbozza un piccolo sorriso, staccando i laziali, che retrocedono all’ultimo posto, a quota 15. Non si è comunque fatta attendere la nota ufficiale del club. “In merito alla decisione della Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale che sanziona la Us Viterbese con 2 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva – si legge – il club stesso precisa quanto segue:

Abbiamo appreso con profondo sconcerto e stupore della decisione assunta oggi dal TFN, del tutto inaspettata. Siamo assolutamente convinti della giustezza della nostra condotta e della immeritevolezza della decisione, essendo state pagate tutte le somme dovute in conformità della normativa federale. annunciamo pertanto che esperiremo tutti i gradi della giustizia sportiva e non, e tuteleremo le nostre ragioni in tutte le sedi possibili. ci riserviamo ogni ulteriore valutazione all’esito delle motivazioni che, stranamente, non sono state ancora depositate”.

Così cambia, intanto, la classifica del girone C di Serie C

CLASSIFICA SERIE C GIRONE C