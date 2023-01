Serie C, il Messina non si ferma più: Avellino KO con super Balde. Il Catanzaro fugge verso la B: classifica

22 Gennaio 2023 16:49

Il Messina non si ferma più. La cura Raciti funziona (di nuovo) e arriva la terza vittoria consecutiva. 2-0 all’Avellino con super Balde, autore di un gol per tempo. Con questo successo, salvezza diretta ancora distante, ma i peloritani accorciano sulla Gelbison, quindicesima. In vetta, il Catanzaro tenta la prima vera e propria fuga verso la B. 4-0 senza storia all’Audace Cerignola, quarto, a dimostrazione – non ce n’era bisogno – della grande forza della squadra di Vivarini. Ed è +8 sul Crotone, che pareggia in casa del Monterosi. Di seguito risultati e classifica.

RISULTATI SERIE C GIRONE C 23ª GIORNATA

DOMENICA 22 GENNAIO

ore 14:30

ACR Messina-Avellino 2-0

Catanzaro-Audace Cerignola 4-0

Foggia-Potenza 3-0

Giugliano-Latina 1-1

Monterosi Tuscia-Crotone 1-1

Pescara-Viterbese 1-0

Turris-Picerno 1-1

ore 17:30

Fidelis Andria-Taranto

LUNEDI’ 23 GENNAIO

ore 20:30

Monopoli-Juve Stabia

CLASSIFICA SERIE C GIRONE C