Serie C: il Catanzaro vince “solo” per 1-0, il Crotone sbanca Monopoli. La nuova classifica

7 Gennaio 2023 19:35

Il Catanzaro vince ancora, per l’ennesima volta. E questo non fa più notizia, anzi è quasi normalità. Il Catanzaro, però, vince per 1-0, “solo” per 1-0. E questo invece fa notizia. Alla squadra di Vivarini, sempre più prima, basta infatti un rigore di Iemmello dopo 5 minuti per avere la meglio del Taranto e mantenere il record di squadra imbattuta in Italia, l’unica rimasta dopo la sconfitta del Napoli in casa dell’Inter. Non molla però il Crotone, che sbanca per 1-2 Monopoli grazie alle reti di Vitale e Chiricò. In vetta, dunque, non cambia nulla: le due squadre sono infatti sempre distanziate da 6 punti, mentre il Pescara è ormai lontano, anche dopo il pari di oggi contro il Pescara. Di seguito il programma di giornata e la nuova classifica.

RISULTATI SERIE C GIRONE C 21ª GIORNATA

SABATO 7 GENNAIO

ore 14:30

Messina-Virtus Francavilla 2-1

Gelbison-Avellino 1-1

Monterosi-Potenza 0-0

Pescara-Latina 2-2

ore 17:30

Catanzaro-Taranto 1-0

Fidelis Andria-Viterbese 1-1

Foggia-Picerno 2-3

Giugliano-Audace Cerignola 1-1

Monopoli-Crotone 1-2

ore 20:30

Turris-Juve Stabia

CLASSIFICA SERIE C GIRONE C