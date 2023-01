Serie B, il Palermo batte il Bari e lascia i galletti a -3 dalla Reggina: rosso a Cheddira. La nuova classifica

20 Gennaio 2023 22:33

Si è conclusa la prima gara del 21° turno di Serie B, l’anticipo tutto meridionale del venerdì sera tra Palermo e Bari. Vincono i siciliani con un gol di Marconi nel finale, all’82’. Per i galletti non punge il solito Cheddira, che anzi si fa espellere per doppia ammonizione a ridosso del recupero. Con questo risultato, i pugliesi restano a 33, a -3 da Reggina e Genoa seconde e impegnate domani contro Ternana e a Benevento. I rosanero, invece, agganciano la zona playoff a quota 28. Come cambia la classifica.

CLASSIFICA SERIE B