Serie B, anche il Cosenza guarda ai portieri e annuncia un ex Reggina: ufficiale Micai

2 Gennaio 2023 18:33

La Calabria della Serie B guarda ai portieri. Lo sta cercando con insistenza la Reggina, è il primo obiettivo e i nomi sondati sono tutti di una certa rilevanza, tra trattative concrete, semplici sondaggi e suggestioni. Ma lo sta cercando, anzi ormai lo ha acquisito, il Cosenza, che ha appena ufficializzato l’arrivo proprio di un ex amaranto: si tratta di Alessandro Micai. “La Società Cosenza Calcio – si legge – comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Micai proveniente dalla Salernitana. L’estremo difensore nato a Mantova il 24 luglio 1993 ha firmato un accordo valido fino al 30 giugno 2023. Micai ha iniziato la sua attività giovanile tra Mantova, Varese e Palermo, per poi approdare in Lega Pro vestendo le maglie di Como e Sudtirol. Nella sua carriera vanta 185 presenze in Serie B con Bari, Reggina e Salernitana”.

Arrivato nell’estate dello scorso anno, Micai si è alternato con Turati per quasi tutto il corso della stagione, soprattutto nel girone di ritorno. Portiere affidabile, questa estate la Reggina ha provato a riportarlo in riva allo Stretto, ma ha poi cambiato obiettivi.