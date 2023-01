Serie B, Frosinone inarrestabile: Grosso vince in rimonta a Brescia e torna a +6 su Reggina e Genoa

22 Gennaio 2023 18:16

Niente da fare: questo Frosinone è quasi impossibile da fermare. Dopo lo stop col Genoa, di misura, tre vittorie di fila per la squadra di Grosso, che ha battuto a domicilio il Brescia nella gara del ritorno di Clotet sulla panchina lombarda. La gara si era messa anche bene per le Rondinelle, con il grande impatto del neo arrivato Rodriguez, in gol al 18′ dopo aver colpito il palo poco prima. A ridosso dell’intervallo, però, il Frosinone la ribalta in tre minuti: prima la zampata di Moro, poi l’assolo personale in contropiede (con complicità della difesa di casa) del solito Insigne. Chiude la sfida un altro neo arrivato, ma per i ciociari, l’ex Cremonese Baez, che fa 1-3 su angolo. Il Frosinone così ristabilisce le distanze sulle inseguitrici, le seconde Reggina e Genoa, che tornano a -6. Di seguito tutto il programma della 21ª giornata e la nuova classifica.

RISULTATI SERIE B 21ª GIORNATA

VENERDI’ 20 GENNAIO

ore 20:30

Palermo-Bari 1-0

SABATO 21 GENNAIO

ore 14:00

Benevento-Genoa 1-2

Como-Pisa 2-2

Modena-Cosenza 2-0

Parma-Perugia 2-0

Reggina-Ternana 2-1

Spal-Ascoli 1-1

Venezia-Südtirol 0-1

ore 16:15

Cittadella-Cagliari 0-0

DOMENICA 22 GENNAIO

ore 16:15

Brescia-Frosinone 1-3

CLASSIFICA SERIE B