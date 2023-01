Serie B, 10 squalificati: Fabbian salta Palermo-Reggina, un’assenza per il Pisa al Granillo

31 Gennaio 2023 15:22

Sono dieci gli squalificati del Giudice Sportivo dopo la 22ª giornata di Serie B. Stangata per Haps del Venezia, fermato per tre turni “per avere, al 35° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con i tacchetti la caviglia di un calciatore della squadra avversaria”. Due giornate invece a Marius Marin del Pisa, che salterà anche il match del Granillo in casa della Reggina di sabato 11 febbraio. A proposito di Reggina, a Palermo non ci sarà Fabbian, diffidato e ammonito a Bolzano. Con lui saltano la prossima giornata anche l’ex amaranto Cortinovis (Cosenza), Curto (Sudtirol), Maistro (Spal), Mangraviti (Brescia), Papetti (Brescia), Dell’Orco (Perugia) e, Valenti (Parma).

In Sicilia mancherà dunque il capocannoniere amaranto, ma tornerà Majer. Con ogni probabilità Crisetig si piazzerà nuovamente in mediana, con lo sloveno ex Lecce sulla mezz’ala. Da capire poi se davanti Inzaghi farà ancora affidamento a un centravanti oppure Menez tornerà al centro. Da questo punto di vista indicazioni potranno arrivare anche dal mercato, che chiude alle ore 20.