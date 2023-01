Serie A, l’Inter inciampa a Monza nel recupero: la Juventus fa “fil-otto” | CLASSIFICA

7 Gennaio 2023 22:54

Neanche il tempo di metabolizzare il ritorno in campo del 3 e 4 gennaio, che la Serie A, in debito di gare dopo la pausa del Mondiale, ripropone un’altra giornata di campionato (17ª) a stretto giro. Una giornata che inizia, inevitabilmente, nel ricordo di Gianluca Vialli, grande campione scomparso il 6 gennaio a causa di un male incurabile.

Subito due big in campo. Fresca del successo sul Napoli di inizio anno, l’Inter non riesce a bissare i tre punti della giornata precedente. Nerazzurri fermati sul 2-2 da un’ottimo Monza che, seppur un po’ incerto in fase difensiva, l’otta per tutti i 90 minuti e anche oltre, trovando il gol del pareggio con l’ex di primavera nerazzurro, Luca Caldirola, proprio in pieno recupero. Darmian e Lautaro (autori delle due reti inframezzate dal pareggio di Churria) in grande spolvero fra i nerazzurri, ancora in ombra Lukaku, ben lontano dalla forma migliore.

Vittoria numero 8 invece per la Juventus. Continua il filotto di successi dei bianconeri che non subiscono gol dal 2-0 contro il Milan datato 8 ottobre 2022. Sono 14 i gol fatti, poco meno di 2 a partita, la sintesi perfetta del “corto muso” di Max Allegri che passando al 3-5-2 sembra aver messo a posto tatticamente la squadra. Oggi, contro l’Udinese, copione simile a quello contro la Cremonese: partita bloccata, che nel finale viene decisa, questa volta, da una rete di Danilo. Bianconeri, in attesa del big match di domani fra Milan-Roma, restano secondo almeno per una notte.

Risultati 17ª Giornata Serie A

Sabato 7 gennaio

Ore 15:00

Fiorentina-Sassuolo 2-1 (48’ Saponara, 57’ rig. Berardi, 90’+1 rig. Nico Gonzalez)

Ore 18:00

Juventus-Udinese 1-0 (86’ Danilo)

Ore 20:45

Monza-Inter 2-2 (10’ Dzeko, 11’ Churria, 22’ Martinez, 90’+3 Caldirola)

Domenica 8 gennaio

Ore 12:30

Salernitana-Torino

Ore 15:00

Lazio-Empoli

Spezia-Lecce

Ore 18:00

Sampdoria-Napoli

Ore 20:45

Milan-Roma

Classifica Serie A