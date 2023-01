Sequestro ghiri a Reggio Calabria, il WWF: “bracconaggio come piaga endemica di molte zone”

26 Gennaio 2023 12:45

“Il recente sequestro di ben 80 Ghiri, una specie protetta dalla legge n.157 del 1992, rinvenuti dai Carabinieri di Palmi e dallo Squadrone “Cacciatori” della Benemerita in un congelatore di un’abitazione di Santa Cristina d’Aspromonte (RC) ripropone in modo preoccupante il problema della diffusione del bracconaggio nella nostra regione”. Lo afferma in una nota il WWF Calabria.

“Le cronache giornalistiche continuano purtroppo a riempirsi di notizie di episodi di bracconaggio ai danni di specie protette mediante cattura con reti, come accade ad esempio nei confronti di migliaia di piccoli uccelli canori come i cardellini e altre specie di Fringillidi, di diverse specie di Tordi o con trappole o fucili ai danni dei ghiri, a causa del valore gastronomico del roditore, ancora molto apprezzato in alcune zone della Calabria, in particolare sul versante Ionico. Frequenza dei sequestri e delle denunce che fanno presupporre una diffusione del fenomeno molto più ampia, frutto di una incultura e di un disprezzo verso le leggi dello Stato che si tramandano di padre in figlio, con danni gravissimi alla biodiversità che invece si vorrebbe tutelare. Come se certe “tradizioni”, solo perché tali, dovessero trovare una giustificazione sociale, benché contrarie alla legge”.

“Il WWF Calabria ricorda a proposito che, in base all’Art.1 della succitata legge 157/92, la fauna selvatica italiana “è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale e internazionale” e che, per questo motivo, oltre alle sanzioni previste dalla stessa, in alcuni casi si configura il reato di furto aggravato ai danni dello Stato”.

“Nel rinnovare il suo plauso all’Arma dei Carabinieri per l’ennesima operazione che ha portato al sequestro di un numero così ingente di animali protetti e alla denuncia del responsabile, il WWF invita tutte le Forze dell’Ordine a non abbassare la guardia nei confronti di reati così deprecabili verso il comune patrimonio faunistico”.