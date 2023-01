Scuola “Evemero” a Messina: disposta la collocazione di dissuasori di sosta

25 Gennaio 2023 15:18

Al fine di consentire agli alunni l’ingresso e l’uscita dal plesso scolastico in sicurezza ed in modo agevole, il Dipartimento Mobilità Urbana del comune di Messina ha disposto la collocazione di dissuasori di sosta in via R. M. Togliatti a Ganzirri, antistante l’accesso secondario dell’Istituto comprensivo “Evemero”.

Pertanto, i dissuasori saranno collocati sul lato nord di via R. M. Togliatti, nel tratto compreso tra la via Elettra Pollastrini e l’accesso secondario della scuola interessata, parallelamente all’asse stradale; e saranno inoltre realizzati un percorso pedonale della larghezza di 1.50 metri e un’isola zebrata.