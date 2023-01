Scoperta truffa online su Ebay riguardante la vendita di carte Pokemon

13 Gennaio 2023 13:35

La guardia di Finanza di Milano ha posto sotto indagine 4 cittadini residenti nella provincia di Taranto accusati di aver posto in essere una truffa online avente ad oggetto carte da collezione dei Pokemon per un giro di affari di quasi 500 mila euro.

Il venditore, che operava prevalentemente sulla piattaforma Ebay, dopo aver ricevuto le somme pattuite per la vendita, non avrebbe mai consegnato il prodotto, esponendo la società titolare del sito ad attivarsi per rimborsare gli utenti truffati.

“Occorre prestare la massima attenzione con le operazioni e gli acquisti online, affidandosi solo a siti e rivenditori affidabili – commenta il presidente Codacons Marco Donzelli – Le truffe online sono ormai all’ordine del giorno e i cittadini che purtroppo ne rimangono vittima sono moltissimi. Per questo, a tutela dei consumatori, ci costituiremo parte civile nel procedimento penale”

Se siete rimasti vittima di truffa scriveteci a info@codaconslombardia.it per ricevere assistenza legale.