Caos a Roma: duri scontri tra anarchici e polizia

28 Gennaio 2023 22:10

Caos a Roma dove un gruppo di manifestanti ha tentato di forzare il cordone delle forze dell’ordine e sono stati respinti dagli agenti in assetto antisommossa. Lanci di bottiglie e fumogeni contro i poliziotti ed i blindati ha provocato il ferimento di un agente. I manifestanti hanno continuato a intonare cori di solidarietà verso Alfredo Cospito.

Un uomo è stato fermato dalla digos e portato in questura per essere identificato. Al momento i manifestanti stanno defluendo dalla zona di Piazza Trilussa e si registrano forti disagi per la viabilità sul Lungotevere.