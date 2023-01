Si schianta con la sua moto contro un’auto: morto a Bologna giovane ragazzo calabrese

27 Gennaio 2023 16:19

Andrea Torcaso non ce l’ha fatta. Aveva 25 anni, una grande passione per le moto, viveva a Bologna ma era originario di Lamezia e residente a Feroleto Antico, provincia di Catanzaro. Nella serata di mercoledì, proprio con la sua moto, si è schiantato contro un’auto in sosta. Da capire ancora la dinamica dell’incidente, ma pare che il giovane abbia perso il controllo del mezzo. E’ stato immediatamente soccorso e trasportato all’Ospedale Maggiore, ma sin da subito le sue condizioni erano parse disperate, tant’è che poi è peggiorato e morto durante la notte.

Giornata di lutto, quello di ieri, per tutta la comunità di Feroleto. Numerosi i messaggi di cordoglio su Facebook. Come quello della pagina “Sei di Feroleto se…”, che ha scritto: “Il gruppo Sei di Feroleto se…. partecipa con grande dolore al lutto che ha colpito la famiglia Torcaso, per l’improvvisa perdita del caro Andrea! Notizie come questa devastano il cuore! Chiedo a tutti di osservare un giorno di silenzio sul gruppo!!! Buon viaggio Andrea, non è giusto, non doveva andare così!!!”. Anche la società di calcio Atletico Feroleto si è unita al dolore: “La società ASD Atletico Feroleto, lo staff e i calciatori tutti si stringono al dolore della famiglia Torcaso per l’improvvisa e prematura morte del nostro concittadino Andrea”, si legge in un post Facebook.