Schiaffi, pugni e calci alla compagna: arrestato un uomo in Calabria dopo averla colpita alla testa

30 Gennaio 2023 17:03

Schiaffi, pugni e calci, uno di questi che le procura anche una ferita alla testa con un utensile da cucina. In Calabria, più precisamente a Tropea, un uomo è stato arrestato dopo aver picchiato e maltrattato più volte la propria compagna. Sono stati gli agenti della Squadra Mobile di Vibo Valentia e della Squadra di Polizia giudiziaria del Posto Fisso di Tropea a dare esecuzione ad una ordinanza, emessa dal Gip di Vibo Valentia su richiesta della Procura, nei confronti dell’uomo, posto adesso ai domiciliari.

Più volte la donna è stata costretta a ricorrere alle cure degli operatori del Pronto Soccorso dell’ospedale di Tropea, per via delle numerose aggressioni. Dopo essere stata in silenzio a subire ogni sopruso, stanca, si è rivolta ai Carabinieri, arrivati nell’abitazione dei due e in grado di raccogliere gli elementi utili all’arresto.