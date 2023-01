Santo Stefano di Camastra, improvvisa abusivamente un canile: donna denunciata per maltrattamento di animali

7 Gennaio 2023 12:34

Nell’ambito di predisposti servizi per il contrasto all’illegalità diffusa da parte dei Carabinieri della Compagnia di Santo Stefano di Camastra, con particolare riferimento anche alla tutela degli animali, il tempestivo intervento dei militari della locale Stazione ha consentito di salvare la vita a due cani meticci di piccola e media taglia, trovati in evidente stato di denutrizione ed in precarie condizioni di salute, in un improvvisato ed inadeguato canile abusivamente realizzato in aperta campagna.

Gli animali sono stati immediatamente nutriti e sottoposti alle cure del caso da parte di personale medico del Servizio Veterinario del Distretto Sanitario di Mistretta (ME) mentre la proprietaria, una cinquantenne del luogo, è stata denunciata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti (ME) per vari reati.