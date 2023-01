Sant’Eufemia d’Aspromonte, il gruppo “Sant’Eufemia È viva” vota “NO” alla Sorical

3 Gennaio 2023 22:22

Si è svolto nei giorni scorsi, a Sant’Eufemia d’Aspromonte, il consiglio comunale che aveva tra i punti all’ordine del giorno la Legge Regionale 20 aprile 2022, n. 10; Organizzazione dei servizi pubblici locali dell’ambiente; Adesione all’Ente di Governo “Autorità rifiuti e risorse idriche Calabria” ovvero sull’adesione del Comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte al nuovo Ente Regionale “ARRICAL”, destinato a gestire, a partire da Gennaio 2023, oltre i rifiuti urbani, le risorse idriche di tutti i comuni della Regione Calabria.

“Il nostro territorio ha delle peculiarità molto particolari in tema di risorse idriche. Infatti oltre a ricadere nel Parco dell’Aspromonte, il comune è ricco di acqua, nonché dotato di serbatoi e di una rete idrica all’avanguardia. Non ultimo a breve vedrà l’installazione di un nuovo impianto di depurazione grazie ad un bando di recente pubblicazione. Pertanto, con una maggiore razionalizzazione della gestione delle nostre acque ed in particolare con la dovuta attenzione e vigilanza sull’uso inappropriato, si potrà disporre di acqua più che sufficiente per le esigenze di tutta la popolazione“.

E’ quanto dichiarano in una nota il gruppo di opposizione al Comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte, “Sant’Eufemia E’ Viva”. “Il nostro gruppo di opposizione ha come unico scopo la tutela e la difesa degli interessi dei cittadini Eufemiesi, pertanto, in occasione del consiglio comunale ha votato convintamente contro l’adesione del nostro Comune al nuovo Ente ARRICAL in cui confluirà la Sorical. A nostro giudizio questo passaggio comporterebbe, maggiori disservizi e, soprattutto, la marcata lievitazione delle bollette, difficilmente sostenibili per le tante famiglie già in difficoltà economica“.

“Chiediamo all’Amministrazione Violi di indire un Consiglio Comunale aperto per fornire ulteriori delucidazioni sulle sue non scelte e di adoperarsi in maniera decisa, con tutti gli strumenti disponibili, legislativi e giudiziari, alla non adesione a questo nuova Autorità. ‘Sant’Eufemia E’ Viva’ continuerà a lottare al fianco degli abitanti di Sant’Eufemia d’Aspromonte perchè la gestione idrica rimanga autonoma ed indipendente dalla Regione Calabria“.