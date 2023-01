Sanremo 2023, spoilerati i possibili duetti: nomi pazzeschi, c’è anche una ex first lady?!

25 Gennaio 2023 11:22

Mancano sempre meno giorni al 7 febbraio, data d’inizio del Festival di Sanremo 2023. La nuova edizione della più famosa kermesse della musica italiana vedrà ancora una volta al timone Amadeus riconfermato dopo i successi strepitosi delle passate edizioni. Nei giorni che precedono l’evento continuano a susseguirsi notizie, annunci e rumor riguardanti le novità del Festival.

“Il Giornale”, nelle ultime ore, ha spoilerato alcuni dei possibili ospiti della serata del venerdì, quella dedicata ai duetti, una delle più attese della competizione vista la presenza di tanti ospiti e la possibilità di ascoltare cover di famose canzoni del passato rielaborate da artisti moderni.

Secondo i primi rumor, il nome più eclatante sarebbe quello di Fedez, pronto a riunirsi musicalmente con J-Ax (che già riformerà all’Ariston gli Articolo 31 con Dj Jad) dopo qualche screzio avuto in passato. Noemi dovrebbe fare coppia con Mara Sattei. Tananai sarà affiancato da Don Joe, storico membro dei Club Dogo.

A proposito di rapper, Madame avrebbe scelto Izi, Shari opterebbe per Salmo (secondo il gossip i due starebbe anche insieme nella vita privata!). Due le rose sul palco: lo stravagante Rosa Chemical e la rapper Rose Villain. Il giovane gIANMARIA propenderebbe per l’ex giudice di ‘X-Factor’ Manuel Agnelli.

I Colla Zio avrebbero l’ok di Ditonellapiaga (vista l’anno scorso con Donatella Rettore), mentre i Modà quello de Le Vibrazioni. Leo Gassmann (figlio di Alessandro Gassmann) ipotizzato al fianco di Edoardo Bennato, Lda (Luca D’Alessio, figlio di Gigi D’Alessio) con Alex Britti. I giovani Sethu e Olly rispettivamente con i Bnkr44 e Lorella Cuccarini. Ancora incerto l’ospite che si esibirà con Gianluca Grignani che avrebbe dovuto cantare con Piero Pelù, ma sembra che il duetto sia tramontato. Ultimo rumor, ma non per importanza quello riguardante la presenza della ex first lady di Francia, Carla Bruni, sul palco dell’Ariston: anche lei per un duetto speciale? Le conferme le darà solo Amadeus nei prossimi giorni.